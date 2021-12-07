Весь в черном, с непокрытой головой: Дима Билан в траурном одеянии склонил голову на могиле Александра Градского

Певец Дима Билан почтил память ныне покойного Александра Градского на девятый день после его смерти.

72-летний известный музыкант, наставник шоу «Голос» Александр Градский умер 28 ноября. Прошло уже девять дней после его ухода. В это время принято по-особенному поминать усопших.

Коллега Александра Градского по шоу «Голос», певец Дима Билан почтил память мэтра, придя на его могилу на Ваганьковском кладбище.

Снимком с погоста Дима Билан поделился в микроблоге. На могиле Александра Градского стоит деревянный крест, есть памятная надпись, но пока нет фото. Захоронение усыпано снегом и цветами.

«Важный момент моего личного прощания», — написал под снимком в микроблоге Дима Билан.

Для визита на могилу к Александру Градскому Дмитрий Билан выбрал соответствующее одеяние. Он облачился во все черное — пальто, брюки, ботинки — все в одной, траурной, тональности. Дима Билан не стал покрывать голову — это еще один знак уважения к памяти покойного Александра Градского.

«Спасибо вам, Дима! За искренность. Все понятно без слов. Это боль. Потеря незаменимая», «Вы большой молодец, Дмитрий, искренний, отзывчивый и очень сердечный. Спасибо вам», «Легенда… Слова его песен знакомы каждому человеку. До слез, до боли в душе. Талантище. Потеря невосполнимая», — высказались подписчики Билана под фото с могилы Градского.

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