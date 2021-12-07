«Сейчас ножищами шею свернет!»: пополневшая Бузова в латексном корсете водрузилась Милохину на плечи

Ольга Бузова пришла на день рождения Дани Милохина в латексном корсете и шелковой розовой юбке с экстремальным разрезом. Дерзости образу добавляли ботфорты.

Певица подарила блогеру дорогие брендовые кроссовки, от которых он пришел в восторг. А вот выразил блондин его оригинально — усадил Олю себе на плечи. Снимок с этой оригинальной «конструкции» Бузова с гордостью обнародовала в личном блоге.

«Она хотела хоть раз в жизни посидеть на шее. Коротко о вчерашнем вечере, или когда понравился подарок», — коротко подписала фото Ольга Бузова.

Комментарии под постом не заставили себя долго ждать.

«Все парни сидели на шее Оли, наконец она хоть раз села на шею кого-то», «Сейчас ножищами Милохину шею свернет!», «Ох и силен Даня!», «Позор какой», «Какие крутые!», «Красивые», — прокомментировали люди снимок.

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