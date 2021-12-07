«Прекрасно подходит для встречи Нового года»: Алсу показала свое праздничное платье по силуэту в блеске серебра

Алсу приняла участие в записи новогоднего шоу на ТНТ Comedy Club. В личном блоге певица показал наряд, в котором она появлялась на проекте.

Звезда выбрала серебристое силуэтное платье с разрезом и босоножками в тон. Волосы артистка собрала в конский хвост.

Лук Алсу специально для Teleprogramma.pro прокомментировала стилист Диана Плиско.

«Образ Алсу идеален. Она всегда очень хорошо выглядит, очень изящно. И это платье — не исключение. Оно прекрасно подходит для встречи Нового года, наряды с серебряным отливом можно рекомендовать девушкам такого же типажа, как Алсу, а также тем, у кого кожа имеет холодный тон, и неважно какого цвета волосы, блондинка или брюнетка.

Акцентом могут быть аксессуары или яркие губы. Алсу сделала акцент в виде сережек. Платье закрытое, поэтому Алсу верно сделала, что собрала волосы, открыв линию шеи», — сказала Диана Плиско.

Справка Teleprogramma.pro

Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и стиле на YouTube-канале. Является персональным стилистом и fashion-стилистом. Диана работает в индустрии моды уже больше десяти лет.

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