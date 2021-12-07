«Спасибо, что я твоя мама»: Барановская трогательно поздравила сына от Аршавина с днем рождения

Телеведущая Юлия Барановская никогда не была официально замуж, зато подарила трех детей футболисту Андрею Аршавину, прожив с ним 9 лет.

В 2005 году она родила ему сына Артема, в 2008 – дочь Яну, в 2012 – наследника Арсения.

7 декабря Артему исполнилось 16 лет, Юлия Барановская поспешила поздравить старшего сына с днем рождения в личном блоге.

«Тебе сегодня 16 лет и сегодня 16 лет, как я впервые стала мамой благодаря тебе. Всю ночь рылась в старых фото, пересматривала видео, ревела и не понимала, как же ты так быстро вырос.

Я люблю тебя каждой своей клеточкой и с первых дней твоей жизни всегда беру тебя везде с собой, где мы только не были.

Ты уникальный ребенок, который не дает сердцу матери бешено стучать в страхе за тебя, мое сердце бешено стучит только от любви и благодарности к тебе. Ты с самого рождения какой-то очень взрослый и рассудительный, очень ответственный и воспитанный (не моя заслуга, ты таким родился). Ты ни разу за шестнадцать лет у меня ничего не попросил, ни разу. А я никогда не проверяла твою домашнюю работу, никогда, я просто знаю, что она сделана. Я вообще тебя никогда и ни в чем не проверяла….

Спасибо тебе, что я твоя мама, это такое счастье иметь такого сына, как ты. Прости меня, что редко говорю тебе, как сильно я тебя люблю. Очень прошу и молюсь — будь всегда здоров и очень счастлив, лови каждый момент этой жизни, они все прекрасны, главное уметь это видеть. Твоя мама», — написала Юлия Барановская.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.