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«Вы посмотрите, как сияет Пашин свитер»: Утяшева рассказала, что может украсть Киркоров у Воли

Гимнастка появилась на гала-ужине в честь 20-летия журнала в прекрасном настроении.

«Вы посмотрите, как сияет Пашин свитер»: Утяшева рассказала, что может украсть Киркоров у Воли
Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Фото: Globallookpress.com

Гимнастка Ляйсан Утяшева пришла на гала-ужин в честь 20-летия известного журнала в прекрасном настроении. Вместе с ней рядом красовался ее не менее знаменитый муж шоумен Павел Воля.

Ляйсан Утяшева и Павел Воля
Ляйсан Утяшева и Павел Воля. Фото: Алена Мартынова/КП

Особое внимание Ляйсан Утяшева попросила обратить собравшихся репортеров на свитер своего звездного мужа. Причем «досталось» от гимнастки поп-королю шоу-бизнеса Филиппу Киркорову, который слывет известным модником.

«Вы только посмотрите, как сияет Пашин свитер. Если появится Филипп Киркоров, он точно его украдет! Когда я купила эту вещицу, Паша сказал: «О, она для особого случая». И вот он настал. Мы впервые прочитали пункт о дресс-коде — sparkle & shine — и решили соблюсти его, что бы это ни значило».

Ляйсан Утяшева

Напомним, что Павел Воля и Ляйсан Утяшева уже девять лет вместе. У пары двое детей — сын Роберт и дочь София, сообщает «Комсомольская правда».

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