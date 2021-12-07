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«Научиться пользоваться книгами»: Андрей Кончаловский дал ценный совет молодежи

Как отметил режиссер, глупо, что по всем вопросам люди стали консультироваться с Интернетом.

«Научиться пользоваться книгами»: Андрей Кончаловский дал ценный совет молодежи
Андрей Кончаловский. Фото: Globallookpress.com

Режиссер Андрей Кончаловский заявил, что уровень сегодняшнего технического прогресса позволяет любому ребенку с помощью телефона снять фильм. Причем с прекрасным изображением.

Кадр из фильма "Иваново детство"
Кадр из фильма «Иваново детство». Фото: instagram.com/andrei_konchalovsky/

По его мнению, скоро вообще можно будет снимать картины на спичечную коробку. И тогда, как он думает, наступит идеальное время. Нужна будет всего лишь одна малость — талант. Искусство, как он считает, будет принадлежать тем молодым поколениям, которые готовы отдать последний цент для того, чтобы снять картину, а не для того, чтобы заработать.

«Современной молодежи нужно отказаться от технических подсказок и снова научиться пользоваться книгами. Это ведь глупо, что мы по всем вопросам привыкли консультироваться с Интернетом и совсем не пользуемся нашей памятью. Чем меньше тренируешь память, тем меньше ассоциаций в голове. А кино — искусство, основанное на художественной ассоциации».

Андрей Кончаловский

Напомним, что Андрей Кончаловский — одни из самых выдающихся российских режиссеров. Он снял не один десяток картин, которые стали в разные годы культовыми.

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