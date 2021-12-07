«Мои друзья – невероятные»: как выглядит возможная биологическая мать детей Филиппа Киркорова

При этом сам поп-король называет предпринимательницу Наталью Ефремову крестной мамой наследников.

Музыкант Филипп Киркоров в Instagram разместил снимок с десятилетия своей дочери Аллы-Виктории.

На кадре можно увидеть самого Киркорова с наследницей, певицу Клаву Коку, блогера Даню Милохина и предпринимательницу Наталью Ефремову. Ее называют возможной биологической мамой детей Филиппа Киркорова. Сам поп-король скромно говорит, что Наталья лишь крестная мать Аллы-Виктории и Мартина. Однако наследница Киркорова как две капли воды похожа на бизнес-леди.

«Мои друзья — самые невероятные. Сквозь метель добрались в засекреченное место, чтобы разделить с нами наш праздник. Спасибо каждому за добрые слова, за прекрасные подарки, за искренние улыбки и чистые сердца. Все это чудо сотворила наша крестная мама Наташа Ефремова в честь юбилея Аллы-Виктории. Мои слова благодарности летят всем моим гостям». Филипп Киркоров

Напомним, что дети Филиппа Киркорова официально появились на свет от суррогатной матери. Мартин младше сестры всего на восемь месяцев.

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