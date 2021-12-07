Николай Добрынин с семьей: Митяй Буханкин из «Сватов» показал своих близких на одном фото

Знаменитый актер счастлив рядом с родственниками.

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появился редкий кадр, на котором можно увидеть знаменитого Митяя Буханкина — актера Николая Добрынина — в окружении самых близких людей. На кадре его жена и дочь, а также приемный сын.

«Николай Добрынин с семьей», — гласит надпись под кадром.

«Какие же вы все замечательные, родные наши люди! Даже не выразить словами, с какой трепетной любовью и уважением относимся мы к вашему главе семейства!» «Красивая семья», — заявили пользователи в комментариях.

Напомним, что дочка Нина родилась у Николая Добрынина в 2008 году. Его третьей женой является Екатерина Комиссарова. Она помощник режиссера в Театре Романа Виктюка.

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