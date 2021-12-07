Дава подарил квартиру оставшейся на улице пенсионерке

Поющий блогер пропустил большой концерт, чтобы помочь голодающей бабушке, о которой он узнал из Сети.

Бывший жених Ольги Бузовой, 28-летний блогер Давид Манукян известен тем, что рассказывает в социальных сетях о своих добрых поступках. Причем молодой человек не разменивается на мелочи – если уже помогать бедным россиянам, то с размахом: не просто продукты привезти, а подарить квартиру.

6 декабря Дава опубликовал в Instagram ролик, как он поехал в Молдову, чтобы помочь бездомной бабушке. 72-летнюю женщину якобы выгнала из квартиры родная дочь, после чего старушке пришлось жить на улице. Этой печальной истории предшествовали многочисленные побои со стороны родного ребенка, о чем пенсионерка рассказала блогеру со слезами.

Манукян накормил бабушку в ресторане и отправил ее ночевать в отель. А на утро поехал искать ей квартиру, которую сразу и купил. Звезда Интернета уже не раз признавался, что ему безразлично, что некоторые подписчики считают подобные поступки хайпом. По его мнению, если пиариться, то лучше так – помогая людям.

Как пишет «Комсомольская правда», ради этого поступка блогер даже пропустил фестиваль «Новая Песня года», который Игорь Крутой устроил специально для звезд молодого поколения. Молодой человек должен был стать ведущим концерта, но отменил свое участие, чтобы помочь страдающей бабушке.

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