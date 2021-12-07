«Полностью согласен с президентом»: Ягудин вмешался в скандал между Рудковской и Тарасовой

Олимпийский чемпион высказался в адрес музыкального продюсера и ее мужа.

Фигурист Алексей Ягудин в Instagram вмешался в скандал, который вспыхнул между его тренером Татьяной Тарасовой и женой его коллеги Евгения Плющенко продюсером Яной Рудковской.

Он поделился интервью, в котором, в частности, Яна Рудковская говорит, что ее муж самый титулованный одиночник в современной истории. При этом она предложила всем открыть «Википедию», где об этом сказано.

Рядом Ягудин привел другой материал с заголовком: «Википедию» лучше заменить: Путин переходит на энциклопедию».

«Полностью согласен с президентом», — заметил Ягудин, видимо, намекнув, что Евгений Плющенко не может считать себя самым титулованным фигуристом в истории.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что Алексей Ягудин намного талантливее Евгения Плющенко. В ответ Яна Рудковская сказала, что надо считать по олимпийским медалям. Их у Плющенко четыре, против одной у Ягудина.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!