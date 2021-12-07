«Не было чувств»: почему Хмельницкий всегда был холоден со своим внебрачным сыном Алексеем

Актер всего себя посвятил дочери Даше от актрисы Марианны Вертинской.

Сестра актера Бориса Хмельницкого — Луиза — в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему ее брат долгие годы был холоден со своим внебрачным сыном Алексеем.

«Его возлюбленная Ирина Петраченко родила Боре сына. Мальчик был в тяжелом состоянии. Мог не выжить. Боря тогда прилетел с гастролей в Москву. Взял ребенка на руки и сказал: «Да, это мой сын». Луиза Хмельницкая

Как отметила Луиза, у Бориса была безумная любовь к дочери Даше от любимой женщины — актрисы Марианны Вертинской. «Поэтому и не сложились отношения с Алексеем. Хотя он ответственно относился к Алеше. Но не было у Бори чувств. Он так мне и говорил. На похоронах сын был. Он попрощался с папой», — заявила Луиза Хмельницкая.

Напомним, что у Бориса Хмельницкого осталась дочь Даша от актрисы Марианны Вертинской. Внебрачный сын Алексей в свое время окончил финансовый колледж в Лондоне.

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