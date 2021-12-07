«Она к ней иронично относится»: почему младшая дочь Марианны Вертинской не общается с мамой

Даша, как выяснилось, не хочет иметь ничего общего с родительницей.

Сестра актера Бориса Хмельницкого Луиза в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему дочь актера от Марианны Вертинской не общается со своей звездной мамой.

«Боря всегда жил вдвоем с Дашей и справлялся со всеми обязанностями отца. Он всегда был с ней вместе. И даже когда следующая жена Ирина Гончарова попросила отселить Дашу, то он сказал такие слова: «Я детей на жен не меняю». И его жена от него ушла». Луиза Хмельницкая

Как отметила Луиза, Дарья не общается с мамой. «Связи сейчас нет. Такой как положено — нет. Душевной связи нет. Она к ней иронично относится. Даше уже больше сорока лет. Она сама мама давно», — заявила Луиза Хмельницкая.

Напомним, что у Марианны Вертинской и Бориса Хмельницкого в 1978 году родила дочь Дарья. Она стала дизайнером.

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