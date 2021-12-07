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«Сказала: «Я влюбилась»: сестра Хмельницкого рассказала, как Вертинская бросила дочь в полгода

По словам Луизы, ее брат любил всю жизнь только эту актрису.

«Сказала: «Я влюбилась»: сестра Хмельницкого рассказала, как Вертинская бросила дочь в полгода
Марианна Вертинская. Фото: Globallookpress.com

Сестра актера Бориса Хмельницкого — Луиза — в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о неудачном браке своего брата с актрисой Марианной Вертинской.

Борис Хмельницкий и Марианна Вертинская
Борис Хмельницкий и Марианна Вертинская. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Марианне всегда было скучно любить одного. У нее были романы. И она этого не скрывала. Причем она влюблялась по-настоящему. Он ждал ее 15 лет. Человек любит одну женщину. Он мирился с тем, что она вышла замуж за другого. Она была замужем за оператором Георгием Рербергом. Она терпела этого мужчину. Для нее Хмельницкий в течение жизни стал очень родным человеком. Единственный, кто ее в жизни понимал».

Луиза Хмельницкая

Как отметила Луиза Хмельницкая, ее брат всю жизнь любит только Марианну Вертинскую. «Она говорила, что не справляется с воспитанием дочки. Ей тяжело. Ей было не до воспитания Даши. И когда Даше исполнилось шесть месяцев, то пришла Марианна и говорит: «Я влюбилась». И Марианна оставила ему ребенка. Мужчин много на свете. Она влюбилась. Привезла ее к нам и оставила. Девочку воспитывала моя мама», — заметила Луиза Хмельницкая.

Напомним, что у Марианны Вертинской и Бориса Хмельницкого в 1978 году родилась дочь Дарья. Она стала дизайнером.

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Борис ХмельницкийДарья ХмельницкаяЛуиза ХмельницкаяМарианна ВертинскаяПрограмма "Судьба человека"