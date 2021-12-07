«Они не стали семьей»: сестра Хмельницкого объяснила, почему актер не женился на Тереховой

По словам Луизы, у звезд были близкие отношения.

Сестра актера Бориса Хмельницкого Луиза в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему актер не взял в жены актрису Маргариту Терехову.

«Она ему нравилась, но первое время не отвечала взаимностью. Это, конечно, потрясающий эпизод в его жизни. Шли съемки фильма на Северном полюсе. Он позвонил ей в Москву. Набирает Тереховой и говорит: «Я нахожусь на самом краешке земли и думаю о вас». Луиза Хмельницкая

По словам Луизы, вскоре ее брат и Терехова закрутили роман. «Когда он приехал со съемок, то она появилась в нашем доме. Она прибегала из больницы к нему в белом халате. Они не стали семьей. Одно дело — близкие отношения, а другое — совпадение взглядов на жизнь», — заявила Луиза Хмельницкая.

Напомним, что Маргарита Терехова три раза была замужем. От разных мужей у нее двое детей: дочь и сын.

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