«Сейчас в тренде»: Бородина похвасталась, какой вязаной обновкой обзавелась

Телеведущая обожает шопинг и моду, поэтому ее гардероб ломится от вещей.

Бессменная ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина по поводу и без регулярно пополняет свой гардероб. Она неоднократно признавалась, что является шопоголиком, но пока отказаться от зависимости покупать никак не может.

На сей раз модница поспешила похвастать сезонной обновкой, которую прикупила.

«Сейчас в тренде вязаные костюмы. У меня очередная покупка, показываю вам. Вот такой клевый костюм вязаный, смотрите какие штаны прикольные», — покрутилась перед камерой звезда.

Костюмчик, состоящий из свитера и джогеров, Бородина продемонстрировала на фоне своего внушительного гардероба, который буквально ломится от обилия вещей. Но красотку это не смущает – она приобрела сейчас не один, а сразу два вязаных костюма, этот серый и второй цвета кэмел.

Кстати, ранее о тренде на вязаные вещи рассказывала Эвелина Хромченко. Фэшн-эксперт подробно разъяснила, какие именно фасоны отличают по-настоящему модную в нынешнем сезоне одежду.

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