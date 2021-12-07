«Родился наш Никита»: Наталья Антонова поздравила сына с днем рождения

Наталья Антонова поздравила сына с днем рождения. Никите исполнилось 16 лет. Актриса поделилась кадрами, на котором показала бирку из роддома и уже подросшего сына. Мальчик родился с весом 4070 грамм, и ростом 52 сантиметра. Если раньше Антонова качала мальчика на руках, то теперь юноша сам легко поднимает маму.

«Как быстро летит время! 6.12.2005 г. родился наш Никита! Уже 16 лет! Ураааааа!» — поделилась радостью актриса в своем Instagram.

Поклонники не стали скрывать умиления. Многие подмечали, как молодо выглядит Антонова.

«Такая молодая и красивая мама и взрослый сын – как это прекрасно!», «У вас чудесная семья! С днем рождения!», «Пусть все мечты и желания Никиты всегда сбываются. Таким сыном только гордиться!» — написали подписчики.

У Натальи Антоновой трое сыновей: Артем от первого брака, Никита и Максим от мужа Николая Семенова. С сыном Никитой у актрисы есть общее хобби. Мама с сыном любят писать картины.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.