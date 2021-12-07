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«Шел напролом»: сестра Хмельницкого вспомнила, как актер закрутил роман с замужней Демидовой

Как отметила Луиза, актриса часто оставалась у них дома.

«Шел напролом»: сестра Хмельницкого вспомнила, как актер закрутил роман с замужней Демидовой
Луиза Хмельницкая. Фото: кадр из программы "Судьба человека"

Сестра актера Бориса Хмельницкого, Луиза, в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о романе брата с актрисой Аллой Демидовой.

Алла Демидова
Алла Демидова. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Он был влюблен в Аллу Демидову еще в институте. Его вызвали в деканат и сказали: «Что ты себе позволяешь?» Она была замужем. Его пообещали выгнать из института. И он сказал: «Выгоняйте». Боря ставил выше всего свои чувства. Любит и любит. Шел напролом».

Луиза Хмельницкая

Как отметила Луиза Хмельницкая, ее брата из института никто в итоге не выгнал.

«Это была такая студенческая любовь. Она к нам приходила, была у нас, оставалась. Это все было серьезно у него», — заметила Луиза Хмельницкая.

Напомним, что Алла Демидова всю жизнь была замужем за одним человеком — киносценаристом Владимиром Валуцким. Он ушел из жизни в 2015 году.

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