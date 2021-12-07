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«Боря на ней женился»: сестра Хмельницкого рассказала о неизвестном браке брата со Шляхтур

Как отметила Луиза, первая жена актера собрала на свадьбе все подарки и пропала.

«Боря на ней женился»: сестра Хмельницкого рассказала о неизвестном браке брата со Шляхтур
Борис Хмельницкий. Фото: Globallookpress.com

Родная сестра актера Бориса Хмельницкого — Луиза — в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о неизвестном браке своего брата с актрисой Людмилой Шляхтур.

Людмила Шляхтур
Людмила Шляхтур. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Был роман. Боря на ней женился. На свадьбе был Юрий Любимов. Невеста опоздала на свадьбу на полтора часа. Потом она увидела на столе подарки. Все забрала. И ушла. И больше мы ее не видели. У нас дома больше ее не было».

Луиза Хмельницкая

Как заметила Луиза, ее брат был удивлен такому поведению жены.

«Ну вот такая история была со Шляхтур. Это вот такой отдельный эпизод», — заметила Луиза Хмельницкая.

Напомним, что в девяностых годах Людмила Шляхтур угодила в психиатрическую больницу. У нее были серьезные проблемы с нервами. Позже она покончила с собой.

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Борис ХмельницкийЛуиза ХмельницкаяЛюдмила ШляхтурПрограмма "Судьба человека"Юрий Любимов