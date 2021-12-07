«Боря на ней женился»: сестра Хмельницкого рассказала о неизвестном браке брата со Шляхтур

Как отметила Луиза, первая жена актера собрала на свадьбе все подарки и пропала.

Родная сестра актера Бориса Хмельницкого — Луиза — в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о неизвестном браке своего брата с актрисой Людмилой Шляхтур.

«Был роман. Боря на ней женился. На свадьбе был Юрий Любимов. Невеста опоздала на свадьбу на полтора часа. Потом она увидела на столе подарки. Все забрала. И ушла. И больше мы ее не видели. У нас дома больше ее не было». Луиза Хмельницкая

Как заметила Луиза, ее брат был удивлен такому поведению жены.

«Ну вот такая история была со Шляхтур. Это вот такой отдельный эпизод», — заметила Луиза Хмельницкая.

Напомним, что в девяностых годах Людмила Шляхтур угодила в психиатрическую больницу. У нее были серьезные проблемы с нервами. Позже она покончила с собой.

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