«Моя фамилия уже притча во языцех»: Панайотов — о непопадании из года в год на «Евровидение»

«Это больная мозоль. Я не знаю, будет или нет отбор в следующем году. Никто до сих пор ничего не сообщал.

Уже всегда знают, что я готов. Как говорится: только свистни — и он появится. Моя фамилия уже притча во языцех. Но я ни к кому пока не подошел».