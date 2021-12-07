«Моя фамилия уже притча во языцех»: Панайотов — о непопадании из года в год на «Евровидение»

Певец Александр Панайотов в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» высказался о своем ежегодном непопадании на «Евровидение».
«Это больная мозоль. Я не знаю, будет или нет отбор в следующем году. Никто до сих пор ничего не сообщал.
Уже всегда знают, что я готов. Как говорится: только свистни — и он появится. Моя фамилия уже притча во языцех. Но я ни к кому пока не подошел».
Как отметил Панайотов, в этом году канал «Россия» будет делать отбор на «Евровидение».
«Главный продюсер Геннадий Борисович Гохштейн встретился мне в коридоре на одном из мероприятий. Мы поздоровались и все. Передаю ему пламенный примет. Вспомните обо мне», — сказал Александр Панайотов.
Напомним, что Александр Панайотов мечтает поехать на «Евровидение». Однако каждый год на конкурс отправляется кто-то другой.
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