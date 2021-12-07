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«Моя фамилия уже притча во языцех»: Панайотов — о непопадании из года в год на «Евровидение»

Как отметил музыкант, он хочет, чтобы о нем наконец-то вспомнили.

«Моя фамилия уже притча во языцех»: Панайотов — о непопадании из года в год на «Евровидение»
Александр Панайотов. Фото: Globallookpress.com

Певец Александр Панайотов в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» высказался о своем ежегодном непопадании на «Евровидение».

Александр Панайотов
Александр Панайотов. Фото: Globallookpress.com

«Это больная мозоль. Я не знаю, будет или нет отбор в следующем году. Никто до сих пор ничего не сообщал.

Уже всегда знают, что я готов. Как говорится: только свистни — и он появится. Моя фамилия уже притча во языцех. Но я ни к кому пока не подошел».

Александр Панайотов

Как отметил Панайотов, в этом году канал «Россия» будет делать отбор на «Евровидение».

«Главный продюсер Геннадий Борисович Гохштейн встретился мне в коридоре на одном из мероприятий. Мы поздоровались и все. Передаю ему пламенный примет. Вспомните обо мне», — сказал Александр Панайотов.

Напомним, что Александр Панайотов мечтает поехать на «Евровидение». Однако каждый год на конкурс отправляется кто-то другой.

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"Вечернее шоу Аллы Довлатовой"Александр ПанайотовАлла ДовлатоваГеннадий ГохштейнКонкурс "Евровидение"