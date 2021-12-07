«Долго запрягаем, но потом быстро поедем»: Александр Панайотов хочет стать многодетным отцом

У 37-летнего исполнителя пока нет детей.

Музыкант Александр Панайотов в «Вечернем шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявил, что непременно хочет стать многодетным отцом.

«Мы с женой хотим много детей. Планируем сейчас. Мы долго запрягаем, но потом быстро поедем. В центр планирования семьи пока не ходили». Александр Панайотов

Как отметил Александр Панайотов, есть определенная проблема.

«Как совмещать график гастролей и семью? Мы надеемся вместе с женой на высшие силы. Там уже предрешено, когда и сколько», — сказал исполнитель.

Напомним, что Александр Панайотов с 2016 года в браке с Екатериной Кореневой. Она сейчас является его директором.

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