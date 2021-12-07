Погрозила пальчиком: Пугачева со своим стилистом отправилась на вечернюю прогулку по городу

Примадонна все чаще выходит в люди, а поклонники только счастливы.

Народная артистка Алла Пугачева накануне была замечена в центре Москвы. Звезда в стильном монохромном образе, состоящем из длинного пальто, беретки и темных очков, прогулялась со своим давним другом и по совместительству стилистом Игорем Гуляевым.

Примадонна, судя по всему, разрешила товарищу опубликовать только частичку из того, что заснял ее визави. Потому что когда он направил включенную камеру на спутницу, она погрозила ему пальчиком.

Тем не менее подписчики Игоря Гуляева имели удовольствие наблюдать за своей любимицей. К слову, Примадонна очень часто наведывается в ателье к мастеру, и даже Максим Галкин как-то пошутил, мол, прекрасное изобретение – соцсети, зашел и узнал, где жена находится.

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