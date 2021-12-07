«Надо действовать по зову сердца»: Панайотов – о кабальном контракте после «Народного артиста»

Как отметил музыкант, всегда найдутся люди, которые будут давать советы.

Музыкант Александр Панайотов в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» вспомнил свой кабальный контракт, который был заключен после реалити-шоу «Народный артист».

«Слушай, в далеком 2003 году ты стал финалистом «Народного артиста» и подписал семилетний контракт. Кабальный. Я не побоюсь этого слова. Тебе давали совет: «Не надо, не подписывай?» — спросила Алла Довлатова.

«Да, конечно, давали. Всегда найдутся люди, которые дают советы. Но я не пожалел. Я вообще не жалею ни о чем, что происходит в моей жизни. И вам тоже советую, ребята. Никогда не жалейте. Все уже предначертано. Надо действовать по зову сердца». Александр Панайотов

Напомним, что Александр Панайотов заключил контракт с продюсерами Евгением Фридляндом и Кимом Брейтбургом. Многие считали, что он для артиста крайне невыгоден.

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