Про юбку забыла: гимнастка Севастьянова в ультракоротком наряде засветила секси-бедра

Одна из самых красивых спортсменок страны не постеснялась выйти в люди в провокационном наряде.

26-летняя олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова давно почивает на лаврах как самая красивая из спортсменок страны. И, объявляясь онлайн, каждый раз длинноногая брюнетка напоминает, за что именно она обладает столь лестным статусом.

В новой публикации Севастьянова показала себя в ультракоротком наряде, радующем фантазию фолловеров своей неприкрытостью. На первый взгляд легко может показаться, что в образе красотки не достает юбки, она ее вот-вот наденет.

Ан нет, в столь роковом наряде Севастьянова появилась в одном из ресторанов столицы. При этом то, что должно называться юбкой, красиво подчеркивает ее секси-бедра и длинные ножки.

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