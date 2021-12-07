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В данных ФНС есть точные сведения: сколько на самом деле лет Екатерине Андреевой

В этом вопросе когда-то захотела разобраться сама телеведущая.

В данных ФНС есть точные сведения: сколько на самом деле лет Екатерине Андреевой
Екатерина Андреева. Фото: Globallookpress.com

В «Википедии» у популярной телеведущей Екатерины Андреевой уже много лет стоят сразу две даты рождения. Она родилась либо 27 ноября 1961 года, либо в это же день, но в 1965 году.

Екатерина Андреева
Екатерина Андреева. Фото: Globallookpress.com

Многие поклонники звезды гадают: так сколько же на самом деле лет их любимице — 60 или все-таки еще 56.

В итоге журналисты использовали данные налоговой службы, чтобы установить истину в этом вопросе. В данных ФНС есть сведения только об одной Екатерине Андреевой, работающей на Первом канале. И родилась она 27 ноября 1965 года, сообщает «Собеседник».

Ранее Екатерина Андреева возмущалась, что в свободной энциклопедии ей приписали четыре года. Телеведущая отмечала, что данные, указанные в Сети, неверные.

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