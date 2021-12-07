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«Слухи ходят уже два месяца»: потеряла ли Ляйсан Утяшева работу в популярном шоу «Танцы»

Коллега жены Павла Воли рассказал о текущей ситуации.

«Слухи ходят уже два месяца»: потеряла ли Ляйсан Утяшева работу в популярном шоу «Танцы»
Ляйсан Утяшева. Фото: Globallookpress.com

Коллега гимнастки Ляйсан Утяшевой прокомментировал информацию, что жена юмориста Павла Воли якобы осталась без работы в шоу «Танцы» на канале ТНТ.

Ляйсан Утяшева и Павел Воля
Ляйсан Утяшева и Павел Воля. Фото: Globallookpress.com

«Эти слухи ходят уже два месяца. И только сейчас попали в СМИ. Никаких подтверждений пока нет. Вчера Утяшева была гостьей на съемках новогоднего «Камеди Клаб».

Коллега Ляйсан Утяшевой

Как отметил коллега Ляйсан Утяшевой, она находилась в прекрасном настроении. Сама она поведала, что ничего о своем «увольнении» не знает. Скорее всего, кому-то понадобился создать небольшой скандальчик на ровном месте.

Ранее в СМИ появилась информация, якобы Ляйсан Утяшеву заменит в шоу «Танцы» экс-участница проекта Ульяна Пылаева. Надо сказать, что тандемы из основного ведущего и «помощника за кулисами» есть во многих телепроектах, сообщает «Комсомольская правда».

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Ляйсан УтяшеваПавел ВоляУльяна ПылаеваШоу "Камеди клаб"Шоу "Танцы"