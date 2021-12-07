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Конец стройности? Долина засветила грузный живот в облегающем платье

Весь уходящий год поклонники и коллеги восторгались, как сильно похудела артистка.

Конец стройности? Долина засветила грузный живот в облегающем платье
Лариса Долина. Фото: instagram.com/larisa.dolina.official/

66-летняя народная артистка России Лариса Долина накануне приняла участие в съемках фестиваля «Песня года». за кулисами она повстречалась с Софией Ротару, что и показала у себя в микроблоге.

На кадрах Долина предстала в мерцающем серебром платье-футляре, фасон которого подчеркнул округлый живот певицы. Судя по всему, эпоху стройности Лариса Александровна решила завершить. В то время как 74-летняя Ротару продемонстрировала идеально тонкую талию.

Хотя весь год поклонники, фанаты и коллеги пребывали в восторге, как сильно постройнела Долина. Более того, она заметно омолодилась, а на некоторых снимках в ее Instagramи вовсе есть фото, с которых смотрит совсем юное создание с прической Ларисы Александровны.

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