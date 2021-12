Серьезное оружие: Каменских явила миру объемистые полушария с пуш-ап в расстегнутом свитере

Поп-звезда Украины Настя Каменских – настоящая фанатка TikTok, не проходит и дня, чтобы там не появилось забавного видео от певицы.

В этот раз она разыграла сценку, представ перед камерой в расстегнутом свитере. Оттуда выглядывали пышные полушария, которые Каменских красиво оформила при помощи пуш-ап.

«No boobs, look in my eyes», — «повторяла» красотка, дразня пышным бюстом. Мол, смотри в глаза, а не на грудь, имеется в виду.