«Срочно к психиатру!»: Алсу, Жасмин и другим светским львицам вдруг потребовалась помощь мозгоправа

Жена Гарика Мартиросяна показала компромат на звезд и саму себя.

На телеканале ТНТ состоялись съемки новогоднего телешоу с участием знаменитостей. Помнимо звезд канала, к ним присоединились селебрити, которые не раз становились героями разных передач на ТНТ или просто друзья. А подписчики в Сети смогли заглянуть за кулисы процесса.

Жена Гарика Мартиросяна Жанна разместила в своем микроблоге ролик, на котором запечатлелась в компании певиц Алсу и Жасмин. Нарядные красотки вместе повеселились от души, сняв в стиле TikTok забавное видео.

«Срочно нужно к психиатру! Надеюсь, коллективный прием будет дешевле!», — подписала видео Мартиросян.

В комментариях тут же откликнулся муж Жанны, Гарик Мартиросян. «Жду вас завтра с 9-00», — написал комик, который по образованию является психотерапевтом. Так что далеко ходить не надо, и помощь оказалась намного ближе.

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