«Тело восхитительное!»: забыв про приличия, Рудова в тесном купальнике обнажила рельефные формы

Звезда экрана Наталья Рудова несколько месяцев сама себе Пигмалион – красотка активно худеет и уже преодолела желаемую отметку на весах, к которой стремилась. Об этом знаменитость рассказала в микроблоге.

За осень звезда сериала «Татьянин день» сбросила уже 9 кг, хотя изначально планировала 7. Останавливаться на достигнутом она не планирует, поскольку считает, что есть куда стремиться. Но не перестает хвалить и благодарить себя.

«Я — 9 кг! Вы даже себе не представляете как я счастлива! Мой вес никогда не был таким большим как с начала похудения!», — не смогла сдержать эмоций блондинка.

Рудова показала, как сейчас выглядит. Звезда не стала скромничать и надела тесный купальник, который впился в ее рельефные недра, и от увиденного подписчики в комментариях взбудоражились.

«Куколка!», «Выглядишь круто!», «И впрямь тело восхитительное!», «Единственная знаменитая девушка, которая не стареет», «Великолепна. Шикарная фигура», «Фигура просто огонь», — пишут люди.

Разумеется, нашлись и противники похудения, которые стараются убедить Наталью в том, что «до» она была красивее.

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