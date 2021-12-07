Гарику понравится: новая избранница Харламова показала, как умеет развлекать себя в спальне

28-летняя звезда сериала «Гусар» Катерина Ковальчук этой осенью официально приобрела статус возлюбленной юмориста Гарика Харламова. И теперь поклонники шоумена пристально наблюдают за «копией Асмус», как уже спели ее окрестить в Сети.

Ковальчук не засиживается в Instagram, в отличие от бывшей жены Харламова, а если и выходит в онлайн, то только чтобы показать, как активно работает. Несколько дней съемок нового проекта начинались ранним утром, и девушка поспешила об этом сообщить поклонникам.

А накануне у нее выдались более приятные съемки. Красотке, похоже, всего-то и нужно было, что задорно прыгать на постели. Катерина порезвилась в двуспальной кровати от души, а потом и вовсе упала в постель, уставшая и счастливая.

При этом она была наряжена довольно празднично. Мини-платье с драпировкой и огромными рукавами, а также черные фантазийные колготки подчеркнули стройную фигуру миниатюрной красотки.

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