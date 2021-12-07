С мальдивским загаром: новая пассия Тимати в красных шортиках красиво раздвинула ноги

Новая избранница Тимура Юнусова, наиболее известного как рэпер Тимати, — киевлянка Саша Дони, продолжает привлекать к себе внимание проверенным способом. Девушка обладает стройной фигурой и длинными ногами, поэтому ей есть что показать.

В своем микроблоге красотка снова пощекотала нервы хейтерам и потешила фантазию поклонников. Она разместила пикантный снимок, на котором продемонстрировала красоту своих бесконечно длинных ног.

Мальдивский загар еще не сошел, и алые мини-шортики красиво его подчеркнули. Саша при этом раздвинула ноги, и рельефные бедра приобрели еще более соблазнительные очертания.

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