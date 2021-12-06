«Между ног – пещера» и «дыры по бокам»: юная пассия Тимати разделась до белья, чтобы услышать о своей фигуре многое

Хейтеры накинулись на Сашу Дони, не оценив ее стройность.

Тимати подобрал себе новую пассию — бывшую гимнастку, 19-летнюю Сашу Дони. Блондинка в настоящий момент работает моделью и многим поклонниками рэпера напоминает его экс-возлюбленную Алену Шишкову, которая родила музыканту дочь Алису.

Саша вызывает немалый интерес у публики, которая далеко не всегда по-доброму комментирует ее посты в Instagram. Целая армия хейтеров обсуждает каждое фото блондинки, в основном критикуя за худобу. Новый снимок в белье от Дони не стал исключением.

«Между ног — пещера, поезд проехать может», «Что за дыры по бокам на ягодицах?», «Все супер, но, пожалуйста, не надо делать так по-дурацки губами, как на 1 фото, ну правда», «Только одного не пойму, как при такой худобе такая попа огромная? В жизни нигда не видела ничего подобного», — написали пользователи Сети про фото Саши Дони.

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