Сама элегантность: Орбакайте в сверкающем платье в пол щегольнула на ковровой дорожке

Певица в праздничном наряде приехала на мероприятие. Она решила подчеркнуть красоту фигуры.

Кристина Орбакайте уже несколько лет живет на две страны. Она часто ездит в США, где учится ее дочка Клавдия. Но порой певица предпочитает проводить время в Москве.

В этом году она отпраздновала юбилей в компании родных и осталась в столице, чтобы сняться в кино и принять участие в разных мероприятиях. В последнее время артистка не только гастролирует, но и ездит на светские рауты.

Для каждого появления на публике Орбакайте выбирает себе броские образы. Она не скрывает, что порой ее наряды создают дизайнеры. 6 декабря певица решила появится в фешенебельном отеле Four Seasons, где состоялось светское мероприятие.

На ковровой дорожке артистка предстала в сверкающем платье в пол цвета расплавленного металла. Наряд дополнил тонкий пояс. Кристина сделала лаконичную укладку и макияж.

В этот вечер там выступила также Вера Брежнева. Певица тоже стала готовится к появлению на сцене. А вот поклонники посчитали, что ее наряд выглядел очень празднично и подчеркнул ее точеную фигуру.

«У Кристины очень красивый образ», «Вы выглядите шикарно! Со вкусом, изысканно», «Шикарная, стильно как всегда», «Невероятно красива и изящна», «Какой невероятный образ. Очень красивое платье!», «Такая стройная», «Кристиночка , вам очень идет это платье», — прокомментировали пост подписчики.

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