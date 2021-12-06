Сама элегантность: Ахеджакова в бархатном платье оверсайз с роскошным колье впервые за долгое время вышла в свет

В Москве состоялось вручение премии «Звезда театрала». Лия Ахеджакова получила награду в номинации «Легенда сцены».

За статуэткой 83-летняя народная артистка вышла в бархатном черном платье оверсайз, украсив шею роскошным сверкающим колье.

«Что театр мне дал? Тут у меня Петрушевская, тут Улицкая. Тут мой автор Ринат Ташимов, который мне столько дал смыслов.

Сцены, на которых я играла… Какие были сцены! Какие партнеры! Когда мы играли со Ступкой в театре Франко в Киеве, Богдан мне сказал: «Скажи — здравствуй, сцена! И я здоровалась…

А в Александринском театре мне давали гримерку Нины Ургант. Мы с ней дружили. Сегодня я думала, что мы с ней встретимся… Теперь уже встретимся там…» — сказала со сцены Лия Ахеджакова.