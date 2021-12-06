Максим Аверин с копной роскошных волос вышел за театральной премией

Актер Максим Аверин получил премию «Звезда театрала» в номинации «Лучшая мужская роль» за спектакль «Лес» (Театр Сатиры).

На сцену за статуэткой артист и режиссер вышел в обновленном имидже — с копной роскошных волос.

Журналистам он рассказал, что после мероприятия улетает в Сочи, где он с июня руководит концертно-филармоническим объединением. На вопрос представителей СМИ, освоился ли он в новом качестве, ответил:

«Я работал в театре «Сатирикон» с Константином Райкиным. А после этого ничего не страшно…»

Константин Райкин был назван лучшим режиссером за спектакль «Плутни Скапена».

«Зрители меня всегда выручали, еще когда я был просто сыном Райкина. В этом спектакле много моих студентов. Вообще я тупее всех своих учеников, поэтому и преподаю… А мои ученики выросли в таких умельцев. Если бы я знал это, разве бы я их взял? Но как они играют, как репетируют… Я в общем согласен с выбором зрителей. Приходите на этот спектакль», — рассказал Райкин.

Награду «Лучшая мужская роль второго плана» получил Антон Хабаров за спектакль «Дядя Ваня» (Московский губернский театр). Статуэтку «Лучшая женская роль второго плана» — Вера Алентова за спектакль «Ложные признания» (Театр им. Пушкина).

«Пандемия вывела нас на другой уровень общения. Во время самоизоляции появлялось много сообщений, что зрители скучают без театра. Сначала в театр вернулось 25 процентов зрителей. Потом 50. И мы возликовали. Понятно, что театр не может без зрителя. Но оказалось, и наоборот — зрители не могут без театра. И эти зрители называются театралами», — сказала Вера Алентова.

Актриса не смогла прийти на церемонию и прислала на мероприятие видеообращение.

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