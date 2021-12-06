«Очень яркий семейный момент»: принц Уильям поделился воспоминаниями из детства

Принц Уильям поделился воспоминаниями из детства. Наследник британской короны рассказал, что мама — принцесса Диана — сама отвозила их с братом в школу. Когда они начинали капризничать или у них было плохое настроение, Диана начинала петь во весь голос свои любимые песни.

Одна из самых любимых Леди Ди была песня Тины Тернер Simply the Best. Принц Уильям признается, что всегда вспоминает маму, когда слышит эту композицию.

«Мама слушала разные песни, чтобы избавить нас от волнений по поводу возвращения в школу. И эта песня — одна из тех, которые я слишком хорошо помню. Мы сидели на заднем сиденье и подпевали — и это очень яркий семейный момент, а мама пела во весь голос», — рассказал принц Уильям в подкасте Apple Fitness + Time to Walk.

Принцесса Диана погибла в автокатастрофе, когда Уильяму было 15 лет, а Гарри — 13 лет. Оба принца признаются, что это стало самой большой трагедией их жизни.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.