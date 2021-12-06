Егор Крид: «Когда у меня появиться девушка, я вам сам об этом скажу и не буду скрывать!»

Егор Крид поделился, что же на самом деле происходит в его личной жизни и прокомментировал слухи об очередном романе. Не так давно артиста заметили в Москве с юной тиктокершей Кэт, которая очень похожа на Валю Карнавал.

«Мне, видимо, уже просто нельзя общаться ни с кем. Особенно если это девушка», — негодует Крид в своем телеграм-канале.

Егор Крид опроверг слух о новом романе и сказал, что сам расскажет, когда у него появится возлюбленная.

«Когда у меня появиться девушка, в которой я буду уверен, и которая будет уверена во мне, я вам сам об этом скажу и не буду скрывать!» — пообещал исполнитель.

Личная жизнь рэпера часто вызывает обсуждение публики. После скандального разрыва с Валей Карнавал, Крид выпустил песню Pussy Boy и снял клип, в котором участвовали двойники его бывшей девушки и Дины Саевой.

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