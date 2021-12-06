«Знатоки человеческих душ… Идите лесом»: Лиза Арзамасова ответила недоброжелателям

Лиза Арзамасова ответила недоброжелателям в своем микроблоге. Актриса призналась, что уже не может сдержаться от гнева из-за людей, которые задают бестактные вопросы о ее личной жизни. Лиза даже удалила некоторые комментарии, чтобы не разводить ругань между поклонниками.

«Знатоки человеческих душ… Идите лесом! Самым дремучим лесом! Не надо анализировать, высказывать свои ценные мнения, предрекать будущее. Не смешите», — написала актриса в своем Instagram.

26-летняя Елизавета Арзамасова вышла замуж за 47-летнего Илью Авербуха почти год назад. Актриса родила фигуристу сына. Их союз кажется гармоничным, но не дает покоя доброжелателям. Хейтеры пророчат паре скорое расставание.

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