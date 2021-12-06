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«Уже мальчик, уже личность»: молодая жена Дмитрия Диброва показала трогательные фото сына

Сыну телеведущего и его молодой жены исполнилось 8 лет.

«Уже мальчик, уже личность»: молодая жена Дмитрия Диброва показала трогательные фото сына
Дмитрий и Полина Дибровы. Фото: globallookpress.ru

Полина Диброва, супруга Дмитрия Диброва, показала трогательные фото сына. Федору исполнилось 8 лет. 32-летняя модель пожелала сыну и дальше работать родителей.

Фото Полины, Дмитрия и Федора Дибровых
Фото Полины, Дмитрия и Федора Дибровых. Фото: instagram.com/polinadibrova

«Сегодня нашему любимому Феде 8 лет. Как быстро летят эти года. Кажется, вот только лежал на кроватке ароматный комочек, а уже мальчик, уже личность со своим характером и предпочтениями.

Феденька! С Днем рождения! Балуй нас и дальше своим развитием и проявлением. Очень любим тебя, сынок!», — растрогалась Полина в своем Instagram.

диброва

Самому Дмитрию Диброву в ноябре исполнилось 62 года. Телеведущий и его супруга Полина воспитывают троих сыновей. Для телеведущего брак с моделью уже четвертый. Всего у Диброва пятеро детей.

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