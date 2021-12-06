Эффект «попа, как у Ким»: какие модные брюки моментально делают ягодицы округлыми, показал Рогов

Александр Рогов на шоу СТС «Рогов в деле» преобразил героиню с фигурой «треугольник».

Ким Кардашьян ввела в моду пышные ягодицы, заставив страдать миллионы женщин из-за недостатка форм в нужных местах. На шоу СТС «Рогов в деле» как раз пришла такая героиня, у которой были довольно широкие плечи при узких бедрах. Однако стилист Александр Рогов нашел выход.

Он подобрал для нее модную юбку в клетку (а она всегда расширяет визуально фигуру) со сборками, которые делали зрительно бедра полнее. Мы о ней писали ранее.

Кроме того, выбрал модные сейчас брюки с защипами в области талии. «Это брюки, за которыми все гоняются», — говорил о них ведущий в предыдущем шоу.

Оказывается, актуальные брюки создают тот самый эффект «попа, как у Ким» тоже, показывая формы женщин округлыми и аппетитными.

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