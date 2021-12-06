Новый имидж: Ольга Серябкина изменила прическу после родов

Ольга Серябкина изменила прическу. В stories своего Instagram певица похвасталась новой прической. Молодая мама решила обновить образ и отрезала челку.

Серябкина поинтересовалась также мнением подписчиков на изменения во внешнем виде. Большинство одобрили новый имидж артистки.

Ольга стала мамой 20 ноября. Певица впервые стала мамой. Мальчика назвали Лука. Отец ребенка — 32-летний бизнесмен Георгий Начкебия.

Серябкина признается, что сейчас с малышом ей помогают мама и свекровь. Искать няню они с супругом пока не торопятся. Артистка не уточняла, как долго она будет находиться в декретном отпуске.

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