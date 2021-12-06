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Новый имидж: Ольга Серябкина изменила прическу после родов

Популярная певица отстригла челку.

Новый имидж: Ольга Серябкина изменила прическу после родов
Ольга Серябкина. Фото: globallookpress.ru

Ольга Серябкина изменила прическу. В stories своего Instagram певица похвасталась новой прической. Молодая мама решила обновить образ и отрезала челку.

Серябкина поинтересовалась также мнением подписчиков на изменения во внешнем виде. Большинство одобрили новый имидж артистки.

Скрин stories Ольги Серябкиной
Скрин stories Ольги Серябкиной. Фото: instagram.com/seryabkina

Ольга стала мамой 20 ноября. Певица впервые стала мамой. Мальчика назвали Лука. Отец ребенка — 32-летний бизнесмен Георгий Начкебия.

Серябкина признается, что сейчас с малышом ей помогают мама и свекровь. Искать няню они с супругом пока не торопятся. Артистка не уточняла, как долго она будет находиться в декретном отпуске.

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