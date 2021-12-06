Рок-н-ролльная семья: Стас Михайлов нарядился с тещей и дочками в одном стиле

Артист и его родственницы поддержали тренд на тотальные образы.

Стас Михайлов предстал в свете с дочками Иванной и Марией, а также тещей Любовью Леонидовной.

Для появления на публике звездная семья выбрала единый тотальный черный стиль с привкусом рок-н-ролла, поскольку наследницы музыканта примерили кожаные брутальные куртки.

Отметим, что Стас Михайлов всегда был в хороших отношениях с мамой своей жены Инны и гордился ее красотой и моложавостью. Любимец публики уверен, что именно благодаря ей его возлюбленная унаследовала привлекательную внешность и глубокий ум.

Фотографию в черных одеяниях обнародовала в личном блоге Любовь Леонидовна, получив в ответ от фолловеров множество восторженных комментариев.

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