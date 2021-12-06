Суда не будет: бывший муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков отказался от претензий к певице

Звездные экс-супруги Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков смогли мирно урегулировать вопрос, связанный с воспитанием их общей дочери Мии.

Бывший муж певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков некоторое время назад обратился в суд с иском.

Он требовал у бывшей жены более мягких условий для свиданий с четырехлетней дочерью Мией.

Полина Гагарина никогда не препятствовала общению бывшего мужа с наследницей. Но тот хотел брать девочку с собой в отпуск и проводить с ней время дома у Полины Гагариной, пока певица на гастролях.

Дмитрий Исхаков считал неправильным, что Мия остается с няней, в то время как о ней мог заботиться бы папа.

Все эти вопросы Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков смогли уладить в досудебном порядке.

Как стало известно, фотограф отказался от своих претензий к бывшей жене. Экс-супруги подписали соглашение.

«Производство по делу прекращено. Условия соглашения устраивают обе стороны и, самое главное, учитывают интересы ребенка», — цитирует «СтарХит» адвоката Полины Гагариной Филиппа Рябченко.

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