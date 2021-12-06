Беременная Лоуренс в сверкающем платье Dior появилась на ковровой дорожке с Ди Каприо

Дженнифер Лоуренс обладает множеством наград: она лауреат премии «Оскар» и трех премий «Золотой глобус». Известность ей принесла роль в «Голодных играх». В последнее время актриса редко появлялась на публике.

В сентябре она объявила, что скоро станет матерью. Артистка уже два года счастлива в браке с Куком Марони, директором художественной галереи. Она готовится в скором времени родить первенца.

5 декабря Лоуренс впервые появилась на публике после того, как объявила об интересном положении. Посетила премьеру фильма «Не смотрите наверх» в Нью-Йорке. Для такого случая она выбрала золотое платье с мерцающей бахромой и шифоновыми рукавами.

Наряд в пол Dior подчеркнул ее живот. Дженнифер собрала волосы в пучок и сделала нежный макияж. Она прибавила в весе, но платье скрыло изъяны.

На ковровой дорожке к 31-летней актрисе присоединился ее партнер по фильму Леонардо Ди Каприо. Он был в черном смокинге и с удовольствием позировал с Лоуренс, которая светилась от счастья.

На премьере с Дженнифер и Леонардо предстали Мерил Стрип и Джона Хилл. Также в съемках самого фильма принимала участие Ариана Гранде. Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие одарили ее комплиментами. К слову, уже в скором времени Лоуренс станет мамой. Не исключено, что это случится в канун Нового года.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.