Двухъярусная кровать и дешевые обои: жительница Рублевки Асмус показала, в каких условиях ей приходилось жить раньше

Это сейчас Кристина Асмус живет в роскошном особняке на Рублевке в несколько этажей. А в детстве, которое она провела в Королеве (в то время Калининграде) Московской области, в два этажа у нее была только кровать, ведь делить квартиру ей приходилось не только с родителями, но еще и с тремя сестрами.

Напомним, Кристина Асмус воспитывалась в многодетной семье с сестрами Екатериной, Ольгой, Кариной. Наиболее известной среди них считается Карина, которая работает каскадером и нередко дублирует Кристину в фильмах. Также иногда они вместе появляются в свете.

Сейчас Кристина Асмус решила вспомнить про свое детство и показать комнату, в которой жила с родственниками. На обнародованном в личном блоге фото можно увидеть двухъярусную кровать, советский хрусталь, дешевые обои.

Поводом послужила записка с цветами, которую ей подарила ее приятельница из детства Люся после спектакля. Оказывается, Кристине она очень нравилась, и, чтобы отвадить ее ближайшую подругу, она прикинулась, что умеет гадать и посоветовала не дружить с ней больше.

Артистке до сих пор стыдно за тот обман. Она публично извинилась и попросила откликнуться подругу.

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