«Мира из Бердянска»: Карпович показала, какой была до приезда в Москву

Актриса Мирослава Карпович обрела известность благодаря роли в российском ситкоме «Папины дочки», где она сыграла старшую сестру Марию Васнецову. На экраны сериал вышел в 2007 году, а за год до этого актриса окончила Школу-студию МХАТ.

Однако москвичкой и уж тем более звездой Мирослава была далеко не всегда. Артистка родилась в Украине, в городе Бердянске, где и прошло ее детство. В личном блоге Карпович решила вспомнить эту страницу своей биографии и показать, какой она была до приезда в столицу.

«Здравствуй, богема! Я Мира из Бердянска. Это время особенное. Я встретилась с большим городом, он пульсирует 24/7 и 7/24, в нем круглосуточно горят огни. Куда бы я ни уезжала, мне всегда хочется сюда назад, он, отталкивая, манит, притягивает.

Все куда-то едут, и дымят машины, бегут и дышат этим дымом, все постоянно что-то покупают, что-то едят, не поднимая глаз от телефонов, пытаются беречь время, но оно утекает сквозь крепко сжатые пальцы ладоней, как вода, небережливо бегущая из кранов», — написала она под фото.

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