«В ресторанчике напротив ЗАГСа»: Ольга Орлова раскрыла детали своей тайной свадьбы

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова дала понять, что ее торжество было очень скромным.

Экс-солистка группы «Блестящие», а ныне ведущая «Дома-2» Ольга Орлова ответила на вопросы подписчиков по поводу своей недавней свадьбы.

Особенно аудиторию Ольги Орловой в Instagram интересовало, где и как она со своим мужем отпраздновали создание семьи.

Ольга Орлова дала понять, что никакого торжества не было. Она и ее избранник отметили заключение официального брака походом в ресторан только вдвоем.

«Посидели в ресторанчике напротив ЗАГСа. Это был понедельник, народу особо не было, и в ресторане мы были практически вдвоем. Так что все было очень тихо, спокойно», — поделилась Ольга Орлова в сторис микроблога.

Напомним, накануне ведущая «Дома-2» Ольга Орлова сообщила подписчикам, что вышла замуж. Эту новость она держала в секрете почти два с половиной месяца.

Двадцать седьмого сентября звезда и ее избранник, бизнесмен Валерий, официально вступили в брак.

Медового месяца у молодых пока не было, поскольку, по словам Ольги Орловой, ее муж — настоящий трудоголик.

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