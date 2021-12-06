«Тебе всегда будет 25»: Ирина Безрукова оплакивает ныне покойного единственного сына Андрея

Шестое декабря — и светлая, и скорбная дата для актрисы Ирины Безруковой. В этот день тридцать два года назад появился на свет ее единственный сын Андрей Ливанов. В марте исполнится семь лет, как молодого человека не стало.

Ирина Безрукова почтила память сына в день его рождения, обратившись к покойному наследнику в Instagram.

«Спасибо за то, что выбрал меня. Спасибо, что был все время рядом и дома, и в путешествиях, и в работе. Что был мне сыном, другом и терпеливым учителем. Тебе всегда будет 25. А я в свои годы только стремлюсь хоть немного дотянуться до твоего света, до твоей мудрости, внутренней зрелости, душевной гармонии и простоты», — написала Ирина Безрукова в микроблоге.

Публикацию Ирина Безрукова сопроводила трогательным видео. Актриса сделала подборку из фотографий сына, на которых он был запечатлен в разные годы своей жизни.

Напомним, единственный сын Ирины Безруковой — Андрей Ливанов — скоропостижно скончался в марте 2015 года. Причиной смерти 25-летнего парня стала сердечная недостаточность.

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