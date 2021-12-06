Адвокат Филиппа Киркорова опроверг, что певцу грозит арест за неуплату штрафов

Александр Добровинский утверждает, что Филипп Киркоров с удивлением узнал о вынесенных постановлениях ГИБДД.

Звездный адвокат Александр Добровинский, который занимается делами и поп-короля Филиппа Киркорова тоже, опроверг информацию о наличии огромного количества штрафов у певца.

Он рассказал, что популярный исполнитель с удивлением узнал из прессы о том, что ему грозит административный арест из-за долгов, которые образовались в связи с неуплатой девяноста штрафов за нарушение правил дорожного движения.

По словам Александра Добровинского, у Филиппа Киркорова нет никаких неоплаченных штрафов.

«Для Киркорова было большим удивлением, что есть какая-то задолженность. Более того, я уже уточнил этот вопрос в бухгалтерии компании Филиппа Бедросовича, и там мне сообщили, что все штрафы давно оплачены», — цитирует Александра Добровинского Life.ru.

Напомним, чуть ранее на информационных лентах со ссылкой на пресс-службу Таганского суда города Москвы распространилась информация, что известный исполнитель Филипп Киркоров может отправиться под арест на срок до 15 суток из-за неоплаченных в отведенный для этого срок штрафов ГИБДД.

К мировому судье судебного участка № 422 Таганского района поступили 90 соответствующих материалов.

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