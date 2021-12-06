На ТВ-3 стартовал новый сериал «Уиджи» о расследовании преступлений при помощи спиритической доски

С 6 декабря в эфире ТВ-3 по будням в 14.10 будут демонстрировать новый сериал «Уиджи», где главный герой покажет, как с помощью доски для спиритических сеансов можно помогать людям.

Он будет спасать семьи, находить близких и расследовать современные преступления. Каждая новая серия – новое запутанное дело, которое было бы невозможно разгадать без «подсказок извне».

«С древних времен люди пытались установить связь с духами при помощи приспособлений, сделанных из подручных средств. Одним из них стала доска Уиджи. Многие спиритуалисты старались сделать свой вариант доски, но принцип всегда был один: на поверхность наносили буквы, цифры, слова «да» и «нет», а также приветствие и прощание. В XIX в. доска Уиджи превратилась в модный атрибут светских салонов», — рассказали на канале ТВ-3.

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